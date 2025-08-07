¿Fan de Bluey? Ya puedes comprar la colección limitada de Converse en México: estos son los precios

La colección Converse x Bluey llegó oficialmente a México y ya está disponible en la tienda en línea de la marca. La esperada colaboración con la popular serie infantil incluye 12 productos de edición limitada, entre tenis, camisetas, sudaderas, mochilas y gorras.

Los precios para México van desde los 799 hasta los 2,399 pesos, y hay tallas para infantes, niños y adultos. Los productos pueden comprarse con envío gratis en compras mayores a 999 pesos, y la tienda ofrece pagos a meses sin intereses con tarjetas de crédito nacionales.

¿Cuánto cuestan los Converse de Bluey en México?

La colección de calzado incluye siete modelos diferentes con personajes y colores inspirados en la serie australiana. Este es el desglose de precios oficiales en México:

Para mujer : Chuck Taylor All Star en bota de lona azul: 2,399 pesos

Para niño : Chuck Taylor de plataforma EVA Lift azul: 1,899 pesos Chuck Taylor 1V multicolor en bota: 1,599 pesos Chuck Taylor 1V blanco en bota: 1,599 pesos

Para infante : Chuck Taylor 2V multicolor en choclo: 1,299 pesos Chuck Taylor One Strap multicolor en choclo de poliéster: 1,299 pesos Chuck Taylor Madison azul en choclo de lona: 1,199 pesos



Todos los modelos mantienen el diseño clásico de Converse con toques divertidos de Bluey, como gráficos de los personajes, colores vivos y detalles inspirados en episodios emblemáticos de la serie.

Ropa y accesorios para completar el look

La colección no se limita a los tenis. También incluye artículos de ropa y accesorios con los mismos diseños coloridos:

Hoodie negra unisex: 1,999 pesos

Mochila negra unisex: 999 pesos

Playera azul unisex: 999 pesos

Playera blanca unisex: 999 pesos

Gorra multicolor unisex: 799 pesos

Estos productos están pensados para niñas, niños y adultos, por lo que los fans de todas las edades pueden llevar su amor por Bluey a todas partes.

¿Dónde comprar la colección Converse x Bluey en México?

Toda la colección está disponible a partir de este 7 de agosto en converse.com.mx y en tiendas seleccionadas.

Converse ofrece envío gratuito en pedidos mayores a 999 pesos, y permite pagar a 3 y 6 meses sin intereses, así como a plazos de hasta 24 mensualidades con intereses. Las condiciones se muestran al momento de ingresar la tarjeta en el proceso de compra.

Edición limitada: ¿se van a agotar?

Sí. Converse ha advertido que esta es una colección de edición limitada, por lo que los productos podrían agotarse pronto. Modelos como la hoodie y los tenis de infante han sido los más populares en otras regiones.

Así que si tienes peques fans de Bluey (o tú mismo lo eres), esta puede ser una oportunidad única para llevar a casa una colección que mezcla la nostalgia con el estilo clásico de Converse.

