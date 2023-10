Apertura de la bocana solucionaría el problema del estero: Leggs Castro

Con una problemática latente con relación al desbordamiento que se ha generado en el Estero de San José del Cabo, y sin acciones claras hasta este momento por parte de las autoridades municipales, CPS noticias y Tribuna de México cuestionaron al edil Cabeño sobre el estado en el que se encuentra el espejo de agua.

De acuerdo con lo declarado por Óscar Leggs Castro, alcalde de Los Cabos, señaló que este es un ciclo natural de manto acuífero, no obstante, desconoce quién no ha autorizado la apertura de la bocana.

“Es el ciclo natural que tiene el estero, antes cuando estaba el hotel presidente, cuando miraban que el agua se empezaba a desbordar abrían la bocana, y ahora no se ha permitido abrirla y por eso está eso ahí”. “Si es importante comentar eso, si ahorita esta así, es porque no se ha abierto la bocana, antes lo hacíamos cuando estaba el hotel, ahora que no está el hotel no se ha abierto, no sé quién prohibió hacerlo, eso ocasiona que esté el agua estancada”.