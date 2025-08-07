Bochorno extremo en La Paz: la sensación térmica alcanzó los 52.9 °C

Aunque los termómetros no marcaron las cifras más altas del verano, este miércoles fue uno de los días más sofocantes del año en Baja California Sur. La ciudad de La Paz registró una sensación térmica de hasta 52.9 °C, según datos del servicio especializado METMex, que reportó condiciones similares en otros municipios del estado.

La sensación térmica, también conocida como “bochorno”, resulta de la mezcla de alta temperatura, humedad elevada y radiación solar directa. Esta combinación provocó que en varias zonas del estado se superaran los 50°C percibidos por la piel, generando incomodidad extrema y riesgos para la salud.

Los puntos más calurosos del día en La Paz

Entre los registros más intensos en la capital sudcaliforniana, destacan:

UABCS : T. máxima 41.7 °C | Sensación térmica 52.9 °C

Bellavista Plus : 40.2 °C | Sensación 52.3 °C

Col. Zacatal FOVISSSTE : 39.9 °C | Sensación 50 °C

El Comitán : 39.8 °C | Sensación 51.5 °C

El Esterito: 37.3 °C | Sensación 52.8 °C

Otras zonas como El Centenario, Rancho Mayela, Revolución 2 y Las Tinas también superaron los 44 °C en sensación térmica, y ni siquiera las zonas serranas se libraron del calor: Sierra de la Laguna marcó 28.3 °C.

Calor extremo en todo el estado

La Paz no fue la única ciudad sofocada. METMex reportó estas temperaturas percibidas en el resto de BCS:

Loreto: 51.3 °C

Ciudad Constitución: 48.4 °C

San José del Cabo: 48.3 °C

Santa Rosalía: 46.1 °C

Cabo San Lucas: 42 °C

Este patrón de calor bochornoso podría repetirse este jueves, antes de que lleguen las lluvias previstas para el viernes.

Recomendaciones para cuidarte del calor extremo

Ante estas condiciones, expertos en meteorología recomiendan seguir estas medidas preventivas:

Evita el sol directo entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Hidrátate constantemente , incluso si no tienes sed.

No consumas alcohol ni bebidas azucaradas.

Usa ropa ligera y de colores claros.

Protégete con sombrero y protector solar.

Permanece en lugares frescos o ventilados.

Evita comidas pesadas ; prefiere frutas y verduras.

Cuida a niños, adultos mayores y mascotas.

Nunca dejes personas o animales en el auto.

Si presentas mareos, dolor de cabeza intenso, desorientación o desmayos, acude de inmediato a recibir atención médica.

“Fue el día con mayor sensación térmica del año”: MetMex

El meteorólogo Jorge Garza, de MetMEX – MeteoAlert, advirtió que este ha sido el día con la sensación térmica más elevada del año en muchas localidades de Baja California Sur.