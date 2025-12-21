Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Diciembre, 2025
Seguridad

Boda en Hidalgo termina en balacera y deja cuatro heridos

Una fiesta de boda en Hidalgo terminó en balacera. Cuatro personas resultaron heridas y la policía investiga
21 diciembre, 2025
Balacera en boda de Hidalgo deja cuatro heridos

Imagen ilustrativa generada con IA

Una fiesta de boda en el municipio de Ajacuba, Hidalgo, terminó en intensa balacera, dejando cuatro personas heridas la noche del sábado, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron cuando invitados y asistentes se encontraban reunidos en un salón de eventos. Por motivos que aún se investigan, personas armadas arribaron al lugar y comenzaron a disparar, según reportes.

Heridos y atención médica

Tras la agresión, los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que ninguno de los heridos presentaba riesgo de muerte, aunque varios recibieron impactos de bala.

Respuesta policial

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones. La zona fue asegurada inmediatamente para permitir el levantamiento de indicios y testimonios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el ataque, pero aseguraron que la investigación continúa y que cuentan con grabaciones y testimonios que podrían ayudar a identificar a los responsables.

Contexto de violencia en la región

El ataque en Ajacuba ocurre en medio de episodios recurrentes de violencia armada en el estado de Hidalgo, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales y agresiones a civiles en los últimos meses.

Las autoridades reaffirmaron que trabajan para garantizar la seguridad de la población y desarticular bandas dedicadas al uso de armas de fuego en la región.

