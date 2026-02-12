Bodas y lunas de miel: Los Cabos se consolida como destino romántico

éxico se posiciona como uno de los principales destinos del turismo de romance a nivel mundial, recibiendo el 23% de los viajes de este nicho, según datos de la Secretaría de Turismo. Cada año se celebran alrededor de 600 mil bodas en el país, y el 70% de ellas tiene lugar en las playas del Caribe mexicano.

El auge del turismo de romance también se refleja en Los Cabos, donde bodas, aniversarios y lunas de miel han crecido de manera constante en los últimos años. Lilz Orci Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, señaló que:

“El turismo de romance es muy importante para un destino como Los Cabos y ha ido creciendo considerablemente año con año. Las bodas cada vez son más espectaculares y buscan destinos como Los Cabos para celebrarse”.

Según el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), las bodas y las lunas de miel representan uno de los segmentos más relevantes del turismo que llega al destino. Se estima que el 8% de los visitantes visita Los Cabos motivado por alguna boda o luna de miel, lo que subraya la importancia de este nicho dentro de la economía turística local.

Con playas de ensueño, servicios de lujo y escenarios naturales únicos, Los Cabos se consolida como el destino ideal para celebrar el amor, tanto en la ceremonia de bodas como en la luna de miel.

