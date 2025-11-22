Bodega Aurrera en Puerto Vallarta se incendia, no hubo lesionados

Un fuerte siniestro registrado en una bodega de Bodega Aurrera, localizada en la delegación de Ixtapa, activó este viernes una gran movilización de equipos de emergencia de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el Estado, después de que el fuego se extendiera rápidamente dentro del inmueble, el cual resultó en pérdida total.

La densa columna de humo fue visible desde distintos puntos, lo que generó alarma entre vecinos y trabajadores. Los equipos de Bomberos evacuaron tanto el establecimiento como las bodegas cercanas para evitar riesgos mayores.

Rescatistas pusieron especial atención en impedir que el incendio alcanzara una gasolinera cercana , realizando maniobras preventivas para evitar una situación de pérdida total en la zona, según señalaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, y la evacuación de la colonia Costa Coral se llevó a cabo sin contratiempos para reducir la exposición al humo.

Los equipos de emergencia permanecieron en la Bodega Aurrera, instalando un centro operativo para recopilar información, coordinar el control del incidente y elaborar un censo de afectados.