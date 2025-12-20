Aseguran bodega en la que almacenaban camionetas con blindaje artesanal en Michocán

Autoridades de Michoacán aseguraron una bodega presuntamente utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, como parte de un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública, informó la corporación estatal.

La SSP detalló que el inmueble fue localizado en el municipio de Coahuayana, tras el cumplimiento de una orden de cateo en un predio ubicado en la colonia Centro, donde fueron halladas ocho unidades vehiculares, entre ellas dos camiones conocidos como tipo “monstruo”.

De acuerdo con la autoridad, los vehículos se encontraban en proceso de modificación para ser equipados con blindaje improvisado, una práctica utilizada de forma recurrente por grupos criminales para enfrentar a fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

Durante el operativo, personal de seguridad también aseguró 47 bolsas de plástico que contenían metanfetamina y dos bolsas con mariguana, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial junto con los vehículos decomisados.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los indicios quedaron bajo resguardo de la instancia correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades penales derivadas de estos hechos.

El aseguramiento ocurrió en un contexto de violencia reciente en Michoacán, luego de que el pasado 6 de diciembre un coche bomba explotó frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ataque que dejó un saldo de seis personas fallecidas.

La Fiscalía estatal señaló que dicho atentado habría sido perpetrado por un grupo criminal con presencia en la región y confirmó que el artefacto explosivo fue activado a distancia, por lo que la autoridad federal abrió una investigación por delincuencia organizada.