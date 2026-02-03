¿Bad Bunny no es ‘suficiente’ estadounidense? El bloque Trump-Vance impulsa concierto de Kid Rock frente al Super Bowl latino

A pocos días de que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se vean las caras en el Levi’s Stadium para el Super Bowl LX, el evento no solo se juega en la cancha, sino en la arena política. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha encendido la polémica al promocionar activamente un espectáculo de medio tiempo “alternativo”, diseñado para opacar la presentación oficial de Bad Bunny.

Vance ha calificado esta propuesta como una opción “totalmente estadunidense”, en clara contraposición al show del astro puertorriqueño, cuya elección ha sido duramente cuestionada por los sectores más conservadores del movimiento MAGA (Make America Great Again).

La rebelión de las guitarras: El “Lineup” de JD Vance

A través de sus redes sociales, Vance compartió la cartelera del evento organizado por Turning Point USA, organización que ha mantenido una postura crítica frente a la diversidad cultural en eventos masivos. El objetivo es claro: ofrecer una “alternativa patriótica” al ritmo urbano de Benito Martínez.

El cartel alternativo está encabezado por:

Kid Rock: El polémico Bob Ritchie, fiel aliado de Donald Trump.

Brantley Gilbert: Exponente del country-rock.

Lee Brice y Gabby Barrett: Voces representativas de la música country tradicional.

“Fantástica alineación para el espectáculo de medio tiempo de TPUSA… incluido el gran Kid Rock”, escribió Vance, validando un boicot que busca dividir a la audiencia del domingo más importante del año.

El detonante: “¡Fuera ICE!”

La animadversión del Gobierno hacia Bad Bunny alcanzó su punto máximo tras la reciente entrega de los Premios Grammy. El cantante, cuyo álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ hizo historia, utilizó su discurso de aceptación para arremeter contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las recientes redadas migratorias.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, somos humanos y somos americanos”, sentenció el artista, generando una reacción inmediata en la Casa Blanca.

Ante esto, el propio presidente Donald Trump anunció que no asistirá al Super Bowl, calificando la elección de Bad Bunny y la banda Green Day como “pésima” y acusándolos de “sembrar odio”.

¿Dónde y cómo ver el show alternativo?

Para quienes decidan sumarse al boicot, el concierto de Kid Rock y compañía se transmitirá de manera simultánea al show oficial a través de redes sociales y cadenas de corte conservador como OAN News, Real America’s Voice y TBN.

Esta división marca un hito en la historia del Super Bowl: por primera vez, la Casa Blanca promueve activamente un evento para competir contra la NFL, evidenciando una nación fracturada entre el éxito global del español y el refugio en el nacionalismo anglosajón.

