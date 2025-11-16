Boletaje del GP de México 2026 de F1 agotado en preventa

El Gran Premio de México 2026 de la F1 agotó todos sus boletos en apenas cuatro días, garantizando la presencia de más de 100 mil aficionados durante los tres días de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad de México (CDMX). La organización confirmó que la demanda superó incluso a la de años anteriores, al agotar entradas en preventa, venta anticipada y en la breve disponibilidad de venta general.

En un comunicado, la organización señaló en tercera persona que “la F1ESTA más grande del año viviría una edición con lleno total impulsada por la vibra de su afición, los colores y tradiciones mexicanas”. Este mensaje reforzó la expectativa de un evento que volverá a convertirse en uno de los más concurridos del Campeonato de la Fórmula 1.

La edición 2026 del GP de México marcará además el regreso del mexicano Checo Pérez, quien volverá a la parrilla tras un año sabático. El piloto tapatío competirá con Cadillac, escudería que debutará en la categoría y que ya inició actividades con pruebas en Italia, donde Checo Pérez participó activamente.

Los precios de los boletos oscilaron entre 3 mil 900 pesos en su modalidad más accesible y 61 mil 750 pesos en la zona Box Main Grandstand +Speed Lounge. Aun con esta variación, la afición mexicana respondió con rapidez y aseguró las localidades en tiempo récord.

En 2025, el Gran Premio de México ya había registrado una asistencia histórica, con 401 mil 326 fanáticos acumulados durante el fin de semana y 153 mil 867 personas sólo el día de la carrera, cifras que anticipaban la acelerada venta para 2026.

La organización adelantó que el GP de México 2026 mantendrá sus paquetes especiales —cuyas ubicaciones varían según la sesión de F1— y añadió una nueva grada en el Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad de México (CDMX). Con ello, se busca romper nuevamente récords de asistencia y consolidar a México como una de las paradas más vibrantes de la F1.