Esto costarán los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La venta de boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzará en enero de 2026, con precios iniciales de 28 dólares, informaron los organizadores este miércoles. El proceso incluirá registro previo en línea, sorteos para asignar horarios de compra y acceso anticipado para residentes locales.

¿Cómo comprar los boletos para Los Ángeles 2028?

El registro para participar en la compra de entradas se abrirá en enero de 2026 en el sitio oficial de Los Ángeles 2028. Los compradores serán seleccionados mediante un sorteo de franjas horarias para evitar la saturación en el sistema.

Los residentes de las ciudades sede tendrán acceso anticipado a los boletos, con la intención de favorecer la participación local en el evento.

Paquetes de hospitalidad con beneficios exclusivos

Además de los boletos individuales, LA28 pondrá a disposición paquetes de hospitalidad oficiales a través de la empresa On Location, que incluirán alojamiento garantizado, transporte oficial, asientos premium y experiencias personalizadas dentro y fuera de las sedes. Estos paquetes estarán disponibles a partir de principios de 2026 por orden de llegada.

Juegos Paralímpicos: venta en 2027

Las entradas para los Juegos Paralímpicos se pondrán a la venta en 2027, con un sistema de registro y sorteo similar al de los Olímpicos.

