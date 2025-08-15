¡Apurate! Arranca preventa de boletos de Demon Slayer: El Castillo Infinito

El lanzamiento de la preventa para “Demon Slayer: Castillo Infinito” desencadenó un colapso en las plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex en México.

Miles de seguidores se volcaron en línea este 15 de agosto, con el fin de asegurar sus entradas para la anticipada cinta de anime, lo que generó interrupciones y dificultades en el acceso a los sistemas de venta.

La película, un fenómeno de taquilla en Japón desde su estreno el 18 de julio, llega a México generando una enorme expectativa internacional y el deseo de superar récords.

La fecha oficial de estreno en México es el 11 de septiembre de 2025, pero una función anticipada exclusiva tendrá lugar el 7 de septiembre de 2025 en Cinépolis Parque Toreo, Ciudad de México, con la presencia de invitados de Japón y actores de doblaje latinoamericanos.

¿Cómo comprar boletos en preventa de Demon Slayer: El Castillo Infinito?

La preventa de boletos comenzó este 15 de agosto de 2025. Para la función especial en Cinépolis Parque Toreo, la venta inició a las 00:01 am a través de la aplicación y el sitio web de Cinépolis. Por otro lado, en el estreno general en el resto del país, la adquisición de entradas comenzó a las 9:00 am en las plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex.

A continuación, se detalla el proceso recomendado para adquirir sus boletos y asegurar su lugar en el estreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito”:

Creación de cuenta: Descarga la aplicación de Cinépolis o Cinemex, o ingresa a tus sitios web oficiales. Es crucial registrarse previamente y verificar que los datos personales estén correctos.

Ingreso anticipado: Conecta a la plataforma elegida unos minutos antes del horario oficial de inicio de la preventa. Esto ayuda a garantizar un lugar en la fila virtual.

Selección de cine: Decide de antemano si deseas asistir a la función especial en Cinépolis Parque Toreo o a una función general en su cine preferido para el día del estreno. Seleccione la opción adecuada.

Elección de asientos: Una vez dentro, explora la disponibilidad y escoje los asientos de tu preferencia.

Finalización del pago: Confirma la selección de boletos y completa el proceso de pago. Las opciones suelen incluir tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Recepción de comprobante: Guarda el boleto electrónico que recibirás. Este comprobante es necesario para el acceso al cine el día del evento.

Al seguir estas recomendaciones, los aficionados de “Demon Slayer” estarán mejor preparados para sortear la alta demanda y asegurar su entrada a este esperado evento cinematográfico.

¿De qué trata Demon Slayer: El Castillo Infinito?

“Demon Slayer: Castillo Infinito” constituye la primera parte de una trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

La trama muestra a los Hashira y Tanjiro Kamado, quienes se enfrentan a las Lunas Superiores en intensos combates dentro del enigmático Castillo Infinito, un lugar bajo el control de Nakime y directamente conectado con Muzan Kibutsuji.

Finalmente, se anticipan confrontaciones destacadas, como Shinobu Kocho contra Doma, Zenitsu Agatsuma contra Kaigaku, y la colaboración de Tanjiro Kamado y Giyū Tomioka contra Akaza.