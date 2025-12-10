Confirman precios de boletos del México vs Portugal: ¿Cuáles son los más baratos?

A menos de siete meses para que inicie el Mundial 2026, programado en Estados Unidos, México y Canadá, se intensifica el debate en torno al rendimiento de la Selección Mexicana, así como precios de boletos.

La Selección Mexicana tendrá uno de sus partidos más llamativos rumbo al Mundial 2026, el choque entre México y Portugal está pactado para el 28 de marzo a las 19:00 horas y se espera lleno total.

Precios oficiales de boletos del México vs Portugal por zona

La boletera Fanki informó que los accesos oscilan entre los 500 y los 9 mil pesos, dependiendo de la zona y de los servicios adicionales incluidos en las áreas premium del Estadio Banorte. Esta es la distribución oficial (sin cargos por servicio):

Zonas Alto

Alto Lateral UF – $500

Alto Norte – $1,500

Alto Norte UF – $500

Alto Sur – $1,500

Alto Sur UF – $500

Alto Lateral – $2,500

Zonas 300

Lateral 300B – $5,000

Cabecera 300 – $1,750

Preferente 300 – $1,500

Lateral 300A – $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 – $4,000

Norte 100 – $3,800

Sur 100 – $3,800

Platea 200 – $5,000

Premium y Palcos

Sierra Porch – $8,000

Palcos Club – $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman – $9,000

Premium A Corner – $6,500

Premium A Locker – $8,000

Premium B Locker – $8,000

Premium A Super Seat – $8,000

Premium B Super Seat – $8,000

Premium A Tunnel – $8,000

Zonas especiales

Zona para Personas con Discapacidad – $1,750

¿Cuáles son los boletos más baratos para México vs Portugal?

Los accesos más económicos son los de las zonas Alto Lateral UF, Alto Norte UF y Alto Sur UF con un precio general de 500 pesos. Estas ubicaciones están situadas en la parte alta del estadio y representan la opción más accesible para quienes desean presenciar el partido sin pagar precios premium.

Conforme baja la grada hacia zonas más cercanas, los costos aumentan. Sectores como Preferente 300 rondan los 1,500 pesos, mientras que lugares cercanos como Lateral 100 pueden alcanzar los 4 mil pesos. Las áreas con servicios exclusivos, como Sierra Porch o Premium A Chairman, llegan hasta los 8 mil y 9 mil pesos respectivamente.

Fechas de venta y preventa para México vs Portugal

La venta general no tiene día confirmado, pero Fanki anunció que la preventa se realizará del 10 al 12 de diciembre de 2025, únicamente con tarjetas Banorte y con la posibilidad de meses sin intereses en productos seleccionados.

La plataforma señaló que los boletos se venderán exclusivamente en su portal oficial, por lo que no habrá taquillas físicas habilitadas. Debido a la presencia de Cristiano Ronaldo y la demanda esperada, se prevé que los boletos más baratos se agoten durante las primeras horas de preventa.