Se terminan los boletos para México vs. Portugal: Más de 1 millón de aficionados intentaron comprar

Los boletos de la venta general para el México vs. Portugal se acabaron en poco más de tres horas, entre quejas de los usuarios por irregularidades en la plataforma boletera.

En los últimos días, la plataforma encargada de la venta de entradas para el amistoso de la Selección Mexicana contra Portugal, sufrió múltiples fallas durante la preventa, por lo que muchos usuarios hicieron varios memes de Fanki y en la venta general no fue la excepción.

El encuentro que se disputará en el Estadio Banorte es un duelo internacional que ha generado alta expectativa entre los aficionados, al tratarse de un enfrentamiento de preparación en el que la selección mexicana medirá fuerzas ante una de las potencias del futbol europeo.

El encuentro forma parte del calendario de compromisos internacionales de la selección de México, que busca consolidar su proyecto deportivo frente a rivales de primer nivel. Portugal llegará con un plantel competitivo, lo que ha incrementado el interés del público y acelerado la compra de boletos desde las primeras horas de la venta general.

Organizadores señalaron que el Estadio Banorte contará con un operativo especial de seguridad y logística para garantizar el acceso ordenado de los asistentes, por lo que se sugiere llegar con anticipación y portar los boletos en formato digital o impreso, según las indicaciones oficiales.

Este partido representa una oportunidad clave para que la selección de México se mida en un escenario exigente y, al mismo tiempo, para que la afición regrese a las gradas en un evento internacional de alto perfil, donde la venta de boletos se perfila como uno de los principales termómetros del interés del público.