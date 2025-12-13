Boletos para México vs Portugal en riesgo por escándalo de Fanki y su empresa matriz

La preventa de boletos para el enfrentamiento entre las selecciones de México y Portugal se ha visto envuelta en controversia tras revelarse que la empresa detrás de la plataforma Fanki, encargada de la venta exclusiva para clientes de Banorte, perdió sus derechos comerciales en Estados Unidos.

Bitsports México S.A. de C.V., operadora de Fanki, enfrenta serios problemas derivados de la inactividad de su accionista principal, Bitsports Digital LLC, cuyo registro fue cancelado en Texas por deudas fiscales y administrativas pendientes con el Contralor estatal.

El escándalo estalló cuando la Secretaría de Estado de Texas notificó la confiscación de los derechos comerciales de Bitsports Digital LLC, entidad fundada en 2022 y que controlaba el grueso de las acciones de la filial mexicana.

Esta cancelación impide cualquier operación legal en suelo estadounidense, lo que ha paralizado la distribución de boletos para el partido México vs Portugal, programado como parte de la gira de la Selección Mexicana. Fuentes cercanas al caso indican que, para reactivar la empresa, se deben saldar todas las obligaciones pendientes, un proceso que podría demorar semanas o meses, dejando en el limbo a miles de aficionados ansiosos por adquirir sus entradas.

Fanki, lanzada en 2022 por Christian Jonsson Almazán, Luis Gilberto Gaona Valenzuela y Uriel Jazmín Calderón, este último señalado en 2017 por presuntos lazos con figuras políticas, prometía una experiencia innovadora en la compra de boletos deportivos. Sin embargo, la adquisición parcial de acciones por Tatiana Fontalvo Silva en 2023 no evitó el colapso financiero de la matriz en EE.UU.

La plataforma, que ofrecía descuentos exclusivos para tarjetahabientes Banorte, suspendió abruptamente la preventa, generando quejas masivas en redes sociales y la inmediata intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para salvaguardar los derechos de los compradores.

La Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) aún no emite un comunicado oficial sobre alternativas para la venta de entradas, pero se rumorea que plataformas rivales como Ticketmaster podrían asumir el control temporal. Mientras tanto, los hinchas mexicanos, conocidos por su pasión inquebrantable, expresan su frustración en foros en línea, exigiendo transparencia en el manejo de los boletos para no perderse este histórico duelo ante las estrellas lusas lideradas por Cristiano Ronaldo.