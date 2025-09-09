Wall Street marca nuevos récords antes de datos de inflación en EEUU

La bolsa de Nueva York cerró con nuevos récords este martes, optimista antes de la publicación de datos de la inflación en Estados Unidos que podrían ofrecer nuevas pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice Dow Jones avanzó 0,43%, hasta los 45.711,34 puntos, el Nasdaq subió un 0,37% hasta los 21.879,49 puntos y el S&P 500 ganó 0,27% y terminó en 6.512,61 puntos.

“El grupo de las megacapitalizaciones desempeñó un papel motor al contribuir a sostener los principales índices“, señaló a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Nvidia ganó un 1,46%, Alphabet (Google) un 2,39% y Amazon avanzó un 1,02%.

Los récords llegaron cuando el Departamento de Trabajo de Estados Unidos estimó que se crearon 911.000 empleos menos de lo previamente reportado en una revisión de datos de los 12 meses que finalizaron en marzo.

Las cifras sugieren que el mercado laboral se ha estado desacelerando durante más tiempo de lo que se pensaba anteriormente, lo que aumenta aún más las probabilidades de recortes en las tasas de interés de la Fed tras los informes mensuales desfavorables de julio y agosto.

Los mercados están listos para recibir nuevas actualizaciones en los próximos días sobre los precios de los productores y los consumidores, algo que también jugará un papel en la política monetaria de la Fed.

“Para este mercado, las malas noticias económicas significan buenas noticias en el frente de reducción de tasas,” dijo O’Hare.

En este contexto, en el mercado de bonos, el rendimiento de los préstamos del gobierno estadounidense a 10 años se tensaba con respecto al cierre del lunes, situándose en 4,08% frente al 4,04%.

En el ámbito empresarial, Apple cayó un 1,5% al presentar su línea de iPhone 17, que cuenta con su teléfono inteligente más delgado hasta la fecha, mientras el gigante tecnológico enfrenta presión para demostrar que puede mantenerse al día en la carrera de IA generativa.

UnitedHealth Group se disparó un 8,7% después de revelar que el 78% de su membresía está inscrita en planes Medicare Advantage calificados con cuatro estrellas o más, posicionando a la compañía para recibir pagos de bonificación del gobierno.