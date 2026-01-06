Supremo Tribunal de Brasil niega a Bolsonaro salir de prisión tras golpearse la cabeza

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ‌Alexandre de Moraes, negó una solicitud del ex presidente, Jair Bolsonaro, para salir inmediatamente de la cárcel y someterse a exámenes en un hospital de Brasilia tras caerse y golpearse la cabeza.

El líder ultraderechista, de 70 años, se cayó mientras dormía y se golpeó la ‌cabeza con un mueble, escribió su esposa, Michelle Bolsonaro, en Instagram. El incidente ocurrió dentro del complejo penitenciario donde el expresidente cumple una medida cautelar.

Los magistrados determinaron de manera unánime que la lesión reportada no justifica el traslado a un régimen de arresto domiciliario o libertad condicional. Bolsonaro fue sometido a una serie de procedimientos médicos en diciembre para tratar una hernia y el hipo. Fue dado de alta del hospital el primero de enero y llevado de vuelta a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de ‌2022.

El trasfondo jurídico del caso

Jair Bolsonaro se encuentra bajo custodia por su presunta vinculación con las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado. La justicia brasileña ha mantenido la restricción de su libertad bajo el argumento de que su liberación podría representar un riesgo para el orden público o entorpecer el proceso judicial en curso.

El magistrado ponente del caso subrayó en su resolución que los protocolos de seguridad y salud dentro del sistema penal son suficientes para atender contingencias menores. Con esta decisión, el tribunal reafirma la vigencia de la detención preventiva, desestimando los argumentos de la defensa que apelaban a la edad y al historial clínico del exjefe de Estado como factores de vulnerabilidad extrema.

Reacciones y estado de la investigación

La defensa del exmandatario calificó la negativa como una medida desproporcionada, insistiendo en que el entorno de la prisión no es el adecuado para la recuperación de un paciente con el historial quirúrgico de Bolsonaro. Por su parte, la fiscalía general ha reiterado que el proceso debe seguir su curso natural sin privilegios derivados de la posición política previa del procesado.

El estado de salud de Bolsonaro seguirá siendo monitoreado por el equipo médico del penal, pero, por el momento, no se prevén nuevos traslados ni modificaciones en sus condiciones de reclusión.

