¡BOMBA! Filtran posible fecha de la preventa de GTA 6; estaría oculta en un reloj

La llegada de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más anticipados del año, parece estar mucho más próxima de lo que los fanáticos imaginaban. Una serie de teorías impulsadas por un simple reloj y una reunión corporativa han provocado que la comunidad de jugadores teorice sobre esto.

El indicio principal proviene del primer tráiler, donde Jason, uno de los protagonistas de Grand Theft Auto VI exhibe un reloj con una hora y fecha específica: 8 de noviembre de 2025. Esta fecha ha sido marcada por seguidores como la posible jornada en la que se revelará el tercer tráiler o el momento en que iniciarán las preventas.

Esta especulación gana terreno debido a la agenda de Rockstar Games, ya que el 6 de noviembre tienen programada una junta con sus inversionistas para discutir ganancias. Muchos consideran que sería el instante idóneo para cerrar dicho encuentro con una revelación que cause un impacto masivo en las redes sociales.

Actualización de la pagina de GTA 6 y anuncios en Time Square

Las señales que alimentan el frenesí no se limitan a las especulaciones temporales, pues Rockstar actualizó recientemente la página oficial de GTA 6. Esta acción, vista como una clara advertencia de un próximo anuncio, fortalece las esperanzas sobre el inminente tráiler 3 o la preventa.

Adicionalmente, ya se observan animaciones relacionadas con el título en las grandes pantallas publicitarias de Times Square. El marketing fuerte ya ha comenzado, según muchos observadores de la comunidad.

¿Son las teorías de la comunidad de GTA 6 realmente confiables esta vez?

La convergencia de todas estas evidencias hace que la teoría adquiera una forma más coherente y un sentido mucho mayor si se analizan en conjunto. A pesar del entusiasmo, la cuenta GTA 6 Updates señaló que la comunidad no goza de una gran tasa de aciertos con este tipo de especulaciones.

Aunque reconocen que la teoría actual toma forma, advierten que en otras oportunidades han existido conexiones similares sin que se concretara el resultado esperado.