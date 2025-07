Bombero de La Paz pierde su taller en incendio; comunidad se moviliza para apoyarlo

Raúl Olachea, miembro activo del Cuerpo de Bomberos de La Paz desde hace más de ocho años, vivió recientemente una de las tragedias más duras de su vida: un incendio consumió por completo su taller mecánico, reduciendo a cenizas más de 20 motocicletas, cinco vehículos y todas sus herramientas de trabajo. Paradójicamente, quien está acostumbrado a apagar incendios ajenos, esta vez tuvo que ver cómo el suyo destruía lo que había construido con esfuerzo durante años.

“Esto empezó como a las cuatro y media, el incendio… no sabemos qué fue lo que pasó. Era demasiada lumbre. No quedó nada. Tantas motos de los clientes que tú puedes ver allá… Mis hermanos, mis tíos están ayudándome con todo esto que se quemó”

El saldo del incendio fue devastador: más de 20 motocicletas, cinco autos, un motor de lancha, dos vehículos propios y todo su equipo de herramientas, además de los daños ocasionados a propiedades vecinas por la propagación del fuego. Se estima que las pérdidas ascienden a aproximadamente un millón de pesos.

Lee más: La Paz abre inscripciones para integrarse a la Policía Auxiliar Municipal

A pesar de la tragedia, Raúl no ha estado solo. La comunidad paceña, conmovida por su historia, ha respondido con gestos de solidaridad. Compañeros del cuerpo de bomberos, en distintos turnos, han estado presentes apoyándolo con la limpieza y remoción de escombros. Incluso algunos de sus clientes le han donado materiales, herramientas y láminas para que pueda comenzar a reconstruir su espacio de trabajo.

“Gracias a Dios, mucha gente me ayudó con láminas, barrotes… Ay, no sé qué puedo decir. Es algo muy difícil para mí, porque yo empecé desde muy abajo con mi padre. Me siento mal, triste, derrotado, porque esto lo hice con mucho sacrificio para que, en segundos, se acabara”

A pesar del golpe emocional y económico, Raúl asegura que no se dará por vencido. Tiene claro que volverá a empezar, impulsado por el respaldo de sus seres queridos, amistades y de sus propios compañeros bomberos, quienes han estado con él desde el primer momento.

“Mis compañeros bomberos no me han fallado ni un día. Todos los días han estado aquí conmigo, en la mañana, en la tarde, al salir de sus guardias vienen a ayudarme a levantar esto”

La historia de Raúl Olachea no sólo refleja la vulnerabilidad de quienes día a día arriesgan su vida por otros, sino también la fuerza de una comunidad que responde con empatía cuando uno de los suyos lo necesita.

Quienes deseen brindarle apoyo con materiales o herramientas para reactivar su taller pueden comunicarse directamente con él al teléfono 612 168 7525, en estos momentos que mas necesita de nuestra ayuda.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO