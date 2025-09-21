Tras tromba en San Ignacio, bomberos de CSL llevan ayuda para liberar caminos bloqueados

Tras la tromba que afectó a la comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas se movilizó para brindar ayuda humanitaria y apoyo en labores de recuperación y apertura de caminos bloqueados, informó el comandante Juan Carbajal Figueroa.

Desde el domingo, elementos del cuerpo de bomberos trabajan en la zona, donde un primer reporte indicó alrededor de 250 viviendas afectadas por el fenómeno meteorológico. Entre los principales retos se encuentra el bloqueo de caminos, situación que ha dejado incomunicadas a varias comunidades cercanas.

“Están trabajando plenamente desde el día de ayer los bomberos que acudieron a la zona afectada de la comunidad de San Ignacio, donde en un primer reporte nos daban cuenta que se registran 250 viviendas afectadas. El corte de caminos imposibilita el acceso a comunidades cercanas”, detalló Carbajal Figueroa.

Como parte de la respuesta inmediata, se gestionó la entrega de herramientas básicas para las labores de limpieza y remoción de obstáculos. Carretillas, palas, hachas, machetes y motosierras fueron algunos de los insumos entregados al Cuerpo de Bomberos de San Ignacio, permitiéndoles iniciar la reapertura de vialidades.

Este apoyo fue posible gracias a la colaboración con el Club Rotario de Cabo San Lucas del Mar, que donó recursos económicos para la compra del equipo necesario.

“El Club Rotario de Cabo San Lucas del Mar optó por donar dinero para comprar herramienta que se entregó al Cuerpo de Bomberos de San Ignacio; se les entregaron palas, hachas, machetes y todo lo necesario para comenzar a trabajar”, agregó el comandante.

Los trabajos de limpieza y habilitación de caminos continuarán este lunes, mientras se evalúa el estado general de la zona afectada. Por su parte, el Gobierno de Baja California Sur informó que se están tomando medidas para reubicar a las familias damnificadas, garantizando en todo momento su seguridad.

