Jueves 18 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Bomberos de Cabo San Lucas envían apoyo a San Ignacio y llaman a donar herramientas y material de limpieza

Seis bomberos de Cabo San Lucas viajarán este viernes 19 de septiembre a San Ignacio, Mulegé, para apoyar en labores de rehabilitación tras las lluvias que dejaron a 250 familias damnificadas.
Joaquín Sánchez Castro
18 septiembre, 2025
Bomberos de Cabo San Lucas envían apoyo a San Ignacio y llaman a donar herramientas y material de limpieza

Foto: Tribuna de México

El H. Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas activó una célula de apoyo integrada por seis elementos operativos y voluntarios que viajarán este viernes 19 de septiembre a San Ignacio, comunidad del municipio de Mulegé severamente afectada por las lluvias torrenciales de los últimos días. El personal se trasladará con herramienta especializada para colaborar en labores de rehabilitación, retiro de escombros y saneamiento en la zona donde, de acuerdo con estimaciones, alrededor de 250 familias resultaron damnificadas.En solidaridad con la población afectada, los bomberos abrieron un centro de acopio en su estación central de Cabo San Lucas, donde estarán recibiendo donativos en especie hoy jueves y mañana viernes.Los artículos solicitados son principalmente herramientas y materiales de limpieza:

  • Palas

  • Escobas

  • Carretillas

  • Machetes

  • Trapeadores

  • Cloro

  • Detergente en polvo

  • Desinfectantes

Por motivos de logística, no se recibirán alimentos de ninguna índole.

La corporación agradeció de antemano la colaboración de la ciudadanía y destacó la importancia de sumar esfuerzos para ayudar a las familias de San Ignacio, que atraviesan momentos difíciles tras las intensas precipitaciones.

