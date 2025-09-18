Bomberos de Cabo San Lucas envían apoyo a San Ignacio y llaman a donar herramientas y material de limpieza

El H. Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas activó una célula de apoyo integrada por seis elementos operativos y voluntarios que viajarán este viernes 19 de septiembre a San Ignacio, comunidad del municipio de Mulegé severamente afectada por las lluvias torrenciales de los últimos días. El personal se trasladará con herramienta especializada para colaborar en labores de rehabilitación, retiro de escombros y saneamiento en la zona donde, de acuerdo con estimaciones, alrededor de 250 familias resultaron damnificadas.En solidaridad con la población afectada, los bomberos abrieron un centro de acopio en su estación central de Cabo San Lucas, donde estarán recibiendo donativos en especie hoy jueves y mañana viernes.Los artículos solicitados son principalmente herramientas y materiales de limpieza:

Palas

Escobas

Carretillas

Machetes

Trapeadores

Cloro

Detergente en polvo

Desinfectantes

Por motivos de logística, no se recibirán alimentos de ninguna índole.

La corporación agradeció de antemano la colaboración de la ciudadanía y destacó la importancia de sumar esfuerzos para ayudar a las familias de San Ignacio, que atraviesan momentos difíciles tras las intensas precipitaciones.