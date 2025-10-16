Cabo San Lucas tendrá el primer barco bombero de México: una nueva era para la seguridad marítima

El cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas integrará el AINA Cabo Fire Boat, para atención a incendios en el mar y que será la primera embarcación bombera en México. Su incorporación es el resultado de una necesidad de protección a una de las zonas náuticas más activas del país, donde más de mil 700 embarcaciones operan a diario entre turismo, pesca deportiva y transporte comercial

El AINA Cabo Fire Boat está a punto de incorporarse al servicio en Cabo San Lucas, marcando un hito en la historia de la seguridad marítima del país. Con tecnología especializada para la extinción de incendios en el mar, esta embarcación fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias.

Lee más: Cabildo de Los Cabos aprueba mesa de análisis para recuperar plazas vacantes en el Cuerpo de Bomberos

Fue a principios de año, cuando se dio a conocer su construcción como respuesta a la seguridad marítima del país. El barco, construido por Maritime and Naval Bureau en La Paz, B.C.S., está equipado con tecnología de última generación para el control de incendios marítimos, sistemas de bombeo de alta presión y maniobrabilidad avanzada. Actualmente, el equipo de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, liderado por el Comandante Ulises Sandoval, recibe la capacitación final en la capital del estado, ajustando los últimos detalles técnicos antes de zarpar hacia su base definitiva en la marina de Cabo San Lucas.

Este logro es fruto de la colaboración entre la comunidad marítima local y la organización Bisbee’s México, reconocida por su apoyo a causas de seguridad y conservación. Su participación económica y logística permitió que el proyecto se materializara. La iniciativa ha sido celebrada como un ejemplo de solidaridad entre el sector privado, el gobierno y los servicios de emergencia, en beneficio directo de la población y el turismo local.