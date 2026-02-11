Bomberos josefinos participarán en ejercicio binacional con CAL FIRE para combatir incendios forestales

En el marco de la Reunión Nacional de Incendios Forestales 2026 , celebrada en Baja California, el comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, Omar Barreras Núñez , celebró un encuentro de trabajo con el jefe operativo de CAL FIRE , Tony Mecham, para fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en esquemas de capacitación internacional en incendios forestales .

Durante la reunión, Barreras Núñez subrayó que la experiencia operativa de CAL FIRE representa una oportunidad estratégica para mejorar los protocolos de prevención y respuesta ante incendios forestales , especialmente en zonas de palmares y áreas naturales de Baja California Sur. Añadió que el intercambio de conocimientos permitirá detectar áreas de mejora y fortalecer las capacidades técnicas del cuerpo de bomberos josefino frente a incendios forestales .

El comandante explicó que la vinculación con una institución especializada en el manejo integral de incendios forestales abre la puerta al desarrollo de ejercicios binacionales. Esto contribuirá a una mejor coordinación operativa ante emergencias que requieran apoyo internacional, además de reforzar las acciones preventivas en ambos lados de la frontera.

Como parte del seguimiento, informó que la brigada forestal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo participará en mayo en un ejercicio binacional encabezado por CAL FIRE en el municipio de Ensenada, Baja California . Se prevé la participación de 13 elementos operativos , en un proceso previo para concretar un convenio formal de colaboración en materia de incendios forestales .

Con estas acciones, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo fortalece su preparación técnica y operativa mediante capacitación especializada y cooperación internacional, con el objetivo de proteger los recursos naturales y la seguridad de la población ante incendios forestales .

