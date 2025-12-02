Bomberos de Cabo San Lucas atienden dos accidentes viales en menos de 12 horas

Durante las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió dos hechos de tránsito que se registraron en distintos puntos de la ciudad, ambos con saldo de personas lesionadas, aunque ninguna de gravedad.

De acuerdo con la corporación, el primer reporte surgió en el área de estacionamiento de un centro comercial ubicado en la colonia El Caribe, donde una motocicleta protagonizó un percance que dejó a una persona lesionada. El paciente recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Horas más tarde, durante la madrugada de este martes, personal de Bomberos acudió a la colonia Mesa Colorada, donde se registró un choque contra objeto fijo. La persona conductora presentó lesiones leves y no fue necesario trasladarla a un hospital.

Lee más: Crecimiento poblacional dispara demanda de servicios del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas

De acuerdo con sus estadísticas internas, entre enero y noviembre de este año han atendido 576 servicios relacionados con accidentes de tránsito mediante ambulancias, además de 540 intervenciones efectuadas por máquinas de rescate, por lo que este tipo de incidentes continúan figurando entre los más recurrentes del municipio.

En total, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas suma 4,241 servicios brindados en ese mismo periodo, que incluyen emergencias médicas, incendios, rescates y otras atenciones prehospitalarias.