Bomberos de Cabo San Lucas invitan a curso sobre incendios en el hogar

El Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas , a través de la División Juvenil Banda de Guerra “Rhinos”, invita al curso “Incendios en el Hogar; Aprende a actuar en un incendio”.

La capacitación se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 10:00 horas en la Estación Central de Bomberos.

El curso tiene un costo de 300 pesos , recurso que estará destinado a apoyar a la Banda de Guerra “Rhinos”.

Lee más: Karina de la O entrega apoyos a familias en colonias de Cabo San Lucas

Durante las 4 horas de duración , los participantes aprenderán:

Cómo actuar en caso de un incendio en el hogar o negocio .

Uso y manejo de extintores .

Acciones vitales mientras llega la ayuda.

La práctica incluye transporte al Campo de Entrenamiento de Bomberos de Cabo San Lucas , donde se trabajará con fuego real.

Está dirigido a personas mayores de 14 años . Al finalizar, se entregará constancia oficial con valor curricular.

📲 Para informes e inscripciones, comuníquese al WhatsApp (624) 154-4111 antes del 12 de septiembre.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento