Bomberos de Cabo San Lucas invitan a curso sobre incendios en el hogar
El Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas , a través de la División Juvenil Banda de Guerra “Rhinos”, invita al curso “Incendios en el Hogar; Aprende a actuar en un incendio”.
La capacitación se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 10:00 horas en la Estación Central de Bomberos.
El curso tiene un costo de 300 pesos , recurso que estará destinado a apoyar a la Banda de Guerra “Rhinos”.
Durante las 4 horas de duración , los participantes aprenderán:
-
Cómo actuar en caso de un incendio en el hogar o negocio.
-
Uso y manejo de extintores.
-
Acciones vitales mientras llega la ayuda.
La práctica incluye transporte al Campo de Entrenamiento de Bomberos de Cabo San Lucas , donde se trabajará con fuego real.
Está dirigido a personas mayores de 14 años . Al finalizar, se entregará constancia oficial con valor curricular.
📲 Para informes e inscripciones, comuníquese al WhatsApp (624) 154-4111 antes del 12 de septiembre.
