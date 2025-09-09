Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosBomberos de Cabo San Lucas invitan a curso sobre incendios en el hogar
Los Cabos

Bomberos de Cabo San Lucas invitan a curso sobre incendios en el hogar

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas invita al curso “Incendios en el Hogar; Aprende a actuar en un incendio”, el próximo 12 de septiembre. La capacitación incluye práctica con fuego real, uso de extintores y entrega de constancia con valor curricular.
Daniela Lara
8 septiembre, 2025
0
15
Invitan a inscribirse en curso sobre protocolo ante incendios en el hogar en Cabo San Lucas

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas , a través de la División Juvenil Banda de Guerra “Rhinos”, invita al curso “Incendios en el Hogar; Aprende a actuar en un incendio”.

La capacitación se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 10:00 horas en la Estación Central de Bomberos.

El curso tiene un costo de 300 pesos , recurso que estará destinado a apoyar a la Banda de Guerra “Rhinos”.

Durante las 4 horas de duración , los participantes aprenderán:

  • Cómo actuar en caso de un incendio en el hogar o negocio.

  • Uso y manejo de extintores.

  • Acciones vitales mientras llega la ayuda.

La práctica incluye transporte al Campo de Entrenamiento de Bomberos de Cabo San Lucas , donde se trabajará con fuego real.

Está dirigido a personas mayores de 14 años . Al finalizar, se entregará constancia oficial con valor curricular.

📲 Para informes e inscripciones, comuníquese al WhatsApp (624) 154-4111 antes del 12 de septiembre.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento Los Cabos
Articulo anterior

Padres asumen control vial en escuelas ante falta de agentes de tránsito

Siguiente articulo

Servicios Públicos mantiene trabajos de limpieza en Los Cabos