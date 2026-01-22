Bomberos de Cabo San Lucas refuerzan atención de emergencias con donación médica

Bomberos de Cabo San Lucas realizaron la entrega de una donación médica al Hospital General IMSS-Bienestar de Cabo San Lucas y a la Cruz Roja Mexicana, como parte de las acciones de colaboración interinstitucional para fortalecer la atención de emergencias en el municipio.

La donación médica consiste en insumos médicos y prehospitalarios que permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Dichos insumos fueron recibidos previamente por Bomberos de Cabo San Lucas, gracias al apoyo de la asociación Continuing His Mission y del cuerpo de Bomberos de Minnesota, en Estados Unidos.

En el caso del Hospital General IMSS-Bienestar de Cabo San Lucas, se entregó material para laboratorio, atención neonatal y equipo de protección personal. También se incluyeron insumos para la estabilización y hospitalización de pacientes.

Esta donación médica será utilizada en beneficio directo de las personas que diariamente reciben atención en el nosocomio, atendiendo además solicitudes ciudadanas realizadas en campañas solidarias y situaciones de emergencia.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana recibió equipo de primera respuesta y material de protección personal. Estos insumos fortalecerán los servicios prehospitalarios que se brindan de forma permanente a la población, reforzando la atención de emergencias en Cabo San Lucas.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas reconoció la labor que realizan las instituciones de salud y auxilio en el municipio. Asimismo, reiteró que el trabajo coordinado y el apoyo mutuo continuarán durante el año 2026, en beneficio de la comunidad y de la atención de emergencias.

