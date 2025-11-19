Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 19 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Bomberos de CSL reciben máquina donada por el Departamento de Bomberos de North Las Vegas

Bomberos de Cabo San Lucas reciben máquina escalera donada por North Las Vegas gracias a Bomberos Latinos, reforzando emergencias en edificios altos.
Luis Castrejón
19 noviembre, 2025
0
20
Bomberos de CSL reciben donativo

Foto: Luis Castrejón

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas incorporó una máquina escalera donada por el Departamento de Bomberos de North Las Vegas, que se unirá al parque vehicular de rescate para atender de manera más efectiva emergencias en edificios altos en Cabo San Lucas.

Donativo posible gracias a Bomberos Latinos

El donativo se logró gracias a la gestión de la organización Bomberos Latinos, que promueve la colaboración y el hermanamiento entre cuerpos de bomberos en México, Estados Unidos y Latinoamérica, explicó el comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa.

“Para nosotros es una gran satisfacción recibir un donativo de esta naturaleza. Este camión de bomberos se suma al equipo que ya tenemos para servir a la comunidad y nos permite mantener relaciones con varios cuerpos de bomberos en la Unión Americana. Este acercamiento fue posible gracias a Bomberos Latinos, que apoya a los bomberos en México y Latinoamérica. El hermanamiento con el Departamento de Bomberos de North Las Vegas fortalece la cooperación internacional ”, indicó Carbajal.

LEE MÁS: Bomberos llaman a donar dulces para el tradicional Desfile con la Lluvia de Dulces

Refuerzo en la capacidad de respuesta ante emergencias

La máquina escalera llega en un momento crucial, ante la necesidad del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas de atender emergencias en edificios de gran altura. Además de esta unidad, la corporación espera recibir más equipos y herramientas que le permitan ofrecer un servicio de rescate más eficiente y seguro a la comunidad.

