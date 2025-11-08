Bomberos de Cabo San Lucas rescatan víbora de cascabel en colonia Auroras

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendieron este viernes un reporte por la presencia de una víbora de cascabel en la colonia Auroras, logrando su aseguramiento y reubicación en una zona segura fuera de la mancha urbana.

De acuerdo con el parte informativo, el personal en turno acudió al domicilio donde se encontraba el reptil y, tras realizar las indicaciones preventivas a los vecinos, procedió a capturarlo sin poner en riesgo a los habitantes ni al ejemplar. La corporación reconoció la oportuna llamada de alerta, ya que permitió actuar de manera inmediata.

Este hecho se suma a otro incidente registrado el pasado 4 de noviembre, cuando bomberos también retiraron una víbora de cascabel en la colonia El Tezal.

La corporación recordó que esta especie forma parte de la fauna endémica de Baja California Sur y cumple un papel importante en el equilibrio ecológico. “Si te encuentras una, avisa de inmediato a nuestra central. Nosotros acudiremos para retirarla y evitar riesgos tanto para tu familia como para la serpiente”, señaló la institución.

En cuanto a las recomendaciones, las autoridades pidieron a la población mantener la calma ante cualquier avistamiento y evitar acercarse o intentar capturar al animal, además de alejar a niños y mascotas del área. También sugirieron reportar de inmediato a los cuerpos de emergencia y conservar los patios limpios para reducir posibles refugios de fauna silvestre.