Bomberos de La Paz atienden más de 100 emergencias durante las fiestas decembrinas

Durante el periodo vacacional decembrino, el Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz atendió un total de 111 emergencias, informó el comandante Juan Jesús Ruíz Redona, destacando que, pese al incremento de servicios, no se presentaron siniestros mayores.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los llamados correspondieron a incendios, principalmente en basura, viviendas y vehículos. En total, se registraron 30 incendios en basura, 12 en casas habitación, 6 en vehículos, además de siniestros en pastizales, comercios y acumulación de residuos plásticos y desechos.

Asimismo, el personal de bomberos intervino en 13 fugas de gas y 3 derrames de combustible, situaciones que representaban un riesgo considerable para la población, pero que fueron controladas de manera oportuna gracias a la rápida respuesta de las unidades de emergencia.

El informe también da cuenta de cuatro rescates de personas y doce rescates de animales, acciones realizadas en coordinación con otras corporaciones de seguridad y auxilio, reforzando la labor preventiva y de protección civil durante una de las temporadas con mayor movilidad y reuniones familiares.

El comandante Ruíz Redona reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención, especialmente en el manejo de fuego, gas y pirotecnia, subrayando que la colaboración social es clave para reducir riesgos y proteger la integridad de las familias paceñas durante todo el año.

