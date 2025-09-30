Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Bomberos de San José del Cabo se suman al Boteo Teletón 2025

Bomberos de San José del Cabo se sumaron al Boteo Teletón 2025 para apoyar al CRIT y refrendar su compromiso con la sociedad.
Juan Butterfield
30 septiembre, 2025
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Los Cabos, Baja California Sur.– El Departamento de Bomberos de San José del Cabo se unió al Boteo Teletón 2025. El objetivo es apoyar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad que reciben atención en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

La invitación llegó del XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Sistema DIF municipal.

El comandante del Departamento, Omar Barreras Núñez, señaló que bomberos y personal administrativo participan cada año en estas causas sociales. Subrayó que la colecta ayuda a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

“Somos una dependencia de puertas abiertas y nos debemos a la sociedad. Tengan la certeza de que siempre estaremos presentes en las iniciativas en las que podamos colaborar”, dijo.

Durante la jornada, bomberos y paramédicos se colocaron en un punto de gran afluencia de la ciudad. También adoptaron medidas de seguridad para no afectar el tránsito.

Al final, Barreras Núñez agradeció la respuesta positiva de la población josefina. Resaltó que cada aportación refleja solidaridad y confianza hacia el Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, institución comprometida con el bienestar de la comunidad.

