Bomberos llaman a donar dulces para el tradicional Desfile con la Lluvia de Dulces

El Departamento de Bomberos de San José del Cabo lanzó una invitación a la comunidad para donar dulces destinados al tradicional Desfile con la Lluvia de Dulces, una actividad que cada año reúne a niñas, niños y familias josefinas.

La colecta está abierta hasta el 12 de diciembre en la Estación #1, ubicada en la colonia Centro, y en la Estación #3, situada en San José Viejo.

Los dulces deberán estar envueltos individualmente, ya que serán entregados directamente a la niñez durante el recorrido.

El Departamento de Bomberos de San José del Cabo destacó que el Desfile con la Lluvia de Dulces representa una tradición que fortalece la cercanía entre la corporación y la ciudadanía.

Además, reiteró que esta actividad busca “llevar un momento de alegría a la niñez y a las familias josefinas durante las festividades decembrinas”.

El desfile está programado para el 14 de diciembre.

La corporación invitó a seguir sus redes sociales —Facebook: Departamento de Bomberos de San José del Cabo; Instagram y TikTok: bomberossjc— donde se dará a conocer el horario y la ruta oficial.

Con este llamado, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo reafirma su compromiso con la comunidad y mantiene vivo el espíritu del Desfile con la Lluvia de Dulces.