Bomberos piden reabrir la estación de El Zacatal para responder más rápido a emergencias

Mientras la ciudad crece de forma acelerada y aumentan las emergencias , la estación de bomberos “Rogelio Wilkes” en El Zacatal permanece inactiva. Su reconstrucción se anunció en 2022, pero la obra quedó inconclusa y hoy representa un vacío crítico en la atención a la población.

El comandante de Bomberos de San José del Cabo , Omar Barreras Núñez , señaló que esta subestación es clave para cubrir gran parte de la cabecera municipal, pero no puede operar en las condiciones actuales. Explicó que ya plantearon el tema ante el Cabildo y esperan que se integre al presupuesto 2026 .

“Es un tema que ya se vio con cabildo, se va a retomar el tema el siguiente año para un nuevo presupuesto (…) El Zacatal es una estación estratégica que minimiza los tiempos de respuesta y obviamente vamos trabajando estaciones cómo la estación 7 en el corredor turístico, Puerto Los Cabos, Monte Real y Las Veredas”, declaró Barreras Núñez.

El caso de El Zacatal refleja un rezago de años. En mayo de 2022, la administración municipal anterior anunció la demolición de la vieja estación para levantar un nuevo edificio. Sin embargo, los trabajos se detuvieron y solo completaron una de las dos etapas proyectadas.

En aquel momento, el entonces director de Obras Públicas , Ramón Adrián Marín Cota , dijo que la actual administración sería responsable de concluir el proyecto. Han pasado más de dos años y el compromiso sigue sin cumplirse.

La falta de avance mantiene en pausa un punto neurálgico para la atención de emergencias en San José del Cabo , donde los bomberos trabajan con recursos limitados frente al acelerado crecimiento urbano.

