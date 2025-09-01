Bomberos de Cabo San Lucas evalúan daños tras sismo de 4.8

Un sismo de magnitud 4.8 se registró esta tarde en Los Cabos, y como medida preventiva, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fue activado por Protección Civil para evaluar daños en edificios públicos y planteles educativos de la zona.

Jorge Barrera, jefe de Batallón de Educación Preventiva de los bomberos, informó que el personal acudió acompañado de un inspector para revisar la delegación de Cabo San Lucas y otros inmuebles públicos.

“Fuimos activados por parte de Protección Civil, acompañados de un inspector para revisar los edificios, a solicitud de la delegación de Cabo San Lucas. Además, se envió un comunicado a las escuelas, y en coordinación con emergencia escolar de la SEP”, explicó Barrera.

El capitán Barrera añadió que el personal docente y directivo de los planteles educativos de Cabo San Lucas recibió capacitación reciente para identificar daños en la infraestructura escolar, por lo que en las próximas horas serán responsables de enviar los reportes a Protección Civil.

Los operativos de seguridad por parte de Bomberos de Cabo San Lucas y Protección Civil continuarán durante todo el día, siguiendo protocolos de prevención ante sismos, frecuentes en la península de Baja California Sur. Hasta el momento, no se han reportado daños graves ni personas lesionadas.

