Bomberos de San José del Cabo sofocan incendio forestal en Buenavista

Un incendio forestal encendió las alarmas este miércoles en la comunidad de Buenavista, en los límites con La Ribera, lo que obligó a una rápida movilización del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

El fuego inició alrededor de las 11:00 de la mañana en la zona de Rancheo Leonero, donde ocho unidades trabajaron de inmediato para contener las llamas.

Al mediodía, los bomberos lograron controlar el siniestro y permanecieron varias horas en el sitio para asegurar su extinción total y evitar rebrotes.

Las autoridades informaron que todavía se desconoce la causa del incendio y la superficie dañada. Se investiga si el fuego pudo haber sido provocado.

Este caso ocurre en un año en el que Baja California Sur registra una de las incidencias más bajas de incendios forestales en el país.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en lo que va de 2025 solo se han registrado cinco incendios forestales en la entidad, con una afectación de 91 hectáreas, la cifra más baja a nivel nacional.

En contraste, Jalisco suma 923 siniestros, el Estado de México 808 y Michoacán 664, lo que subraya la singularidad del episodio en la entidad.

Aun con este balance favorable, la Conafor advirtió que cualquier descuidó humano puede revertir la tendencia y elevar el riesgo de nuevos incendios.