Tres bomberos muertos y dos lesionados durante incendio en Matamoros, Tamaulipas

Una tragedia sacudió a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, durante las primeras horas de este viernes, cuando tres bomberos murieron en cumplimiento de su deber mientras combatían un incendio en una fábrica de ensamblaje. El siniestro se registró en la empresa Spellman, ubicada en el Parque Industrial FINSA Oriente, donde el colapso de una estructura atrapó a los elementos. Además de las víctimas fatales, las autoridades confirmaron que dos rescatistas más resultaron lesionados y ya reciben atención médica especializada.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que, derivado de los hechos ocurridos en la fábrica del municipio de Matamoros, tres elementos de los cuerpos de emergencia perdieron la vida trágicamente. La dependencia lamentó profundamente el fallecimiento de quienes cayeron en servicio y expresó sus condolencias a las familias y compañeros. Los trabajos de sofocación se extendieron por varias horas bajo una situación de alto riesgo para las corporaciones de auxilio.

Tras controlar el fuego, se identificó a los fallecidos como Osvaldo Cedillo, un elemento con amplia trayectoria; Carlos Hernández, paramédico y recién graduado como bombero estructural; y Ángel Acuña, el más joven del grupo. El reporte oficial de las autoridades locales señaló que las víctimas fueron aplastadas por una parte de la estructura que no resistió las altas temperaturas y colapsó durante las maniobras de combate directo contra las llamas.

El Gobierno municipal de Matamoros destacó la valentía y vocación de servicio de los tres elementos a través de sus canales oficiales. En el caso particular de Ángel Acuña, su deceso también impactó en el estado de Nuevo León, donde el municipio de Cadereyta Jiménez lo recordó por su labor en la certificación de paramédicos locales. Los servicios funerarios para despedir a los héroes caídos se llevarán a cabo en la Funeraria Lozano de esta ciudad fronteriza.

Este incidente pone de manifiesto los peligros constantes que enfrentan los bomberos en las zonas industriales de Matamoros. La fábrica Spellman, situada en la Avenida Chapultepec, se suma ahora a los registros de siniestros de gran magnitud en la región. Las investigaciones continuarán para determinar las causas exactas que originaron el fuego y evaluar las condiciones de seguridad estructural del recinto industrial.

Finalmente, la comunidad de Tamaulipas se ha volcado en muestras de apoyo hacia las familias de Osvaldo Cedillo, Carlos Hernández y Ángel Acuña. El sacrificio de estos servidores públicos ha dejado una marca de luto nacional, mientras los dos compañeros que resultaron lesionados permanecen bajo observación médica para su pronta recuperación.

