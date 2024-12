Bomberos advierten sobre el peligro de las luces navideñas piratas

De acuerdo con estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, se prevé un incremento del 10% en los servicios de emergencia durante diciembre. Este aumento ha generado preocupación en la institución, que exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente con la instalación de decoraciones navideñas debido al alto riesgo de cortocircuitos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos explicó que los incendios durante esta temporada suelen estar relacionados con luces navideñas, principalmente por el uso de series reutilizadas sin revisión previa, productos de baja calidad o que no cuentan con certificaciones de seguridad, mejor conocidos como piratas.

“Tengan mucho cuidado con las luces navideñas, están entrando muchos productos de origen extranjero que no cumplen las normas oficiales mexicanas o que son de alguna manera piratas, que no tienen algunas medidas de seguridad y esto genera un alto riesgo. No sobrecarguen los arbolitos de navidad con las luces navideñas”, expresó el Lic. Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.