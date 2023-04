Bomberos de San José del Cabo impartirán curso de primeros auxilios pediátricos

En el marco del Día del Niño que se celebra cada 30 de abril, y con el objetivo de promover el cuidado de los niños y niñas del municipio de Los Cabos, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo impartirá un curso gratuito; principalmente a personas adultas que tienen a su cuidado a menores de edad, sobre primeros auxilios pediátricos este sábado 29 de abril.

Esta capacitación no va dirigida precisamente a situaciones comunes que pueden pasar en los hogares con los menores de edad como raspaduras o lesiones musculares, sino algún tipo de emergencia que pueda ocupar una intervención más inmediata como RCP; mejor conocido como reanimación cardiopulmonar, desobstrucción de vías aéreas, hemorragias y fracturas.

“En lo que nos vamos a preocupar será en los casos en que un niño pueda sufrir un atragantamiento, que caiga en un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia masiva, todas esas lesiones que comprometan los primeros minutos su vida, eso es en lo que nos vamos a enfocar”, expresó Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

Barreras Núñez indicó que, es importante que los primeros respondientes en una emergencia; mayormente son los cuidadores o los familiares del paciente, tengan conocimiento de qué hacer en los primeros minutos para realizar una intervención adecuada y garantizar que cuando lleguen los cuerpos de emergencias intervengan en una fase secundaria.

Del mismo modo, el comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo enfatizó que el tipo de emergencias antes descritas no forman parte de una estadística alta de atención, no obstante, lamentó que este tipo de hechos terminan en el fallecimiento, razón por la cual están preocupados de que no haya una intervención adecuada que permita garantizar la vida de una persona en una emergencia.

Ante ello, bomberos de San José del Cabo ofrecen de manera gratuita el curso “Primeros Auxilios Pediátricos”, el cual se llevará a cabo este próximo 29 de abril en la Casa de la Cultura “profr Alfredo Green González” en un horario de 04:00 pm 08:00 pm, para ello los interesados deberán registrarse a la liga que se encuentra en la página de facebook Departamento de Bomberos de San José del Cabo.