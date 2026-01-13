Bomberos de San José del Cabo ponen a prueba sus tiempos de respuesta en simulacro

Con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y dar seguimiento al programa de capacitación continua, Bomberos de San José del Cabo llevaron a cabo el primer simulacro del año para la activación de su sistema interno de emergencias.

El comandante de Bomberos de San José del Cabo, Omar Barreras Núñez, informó que el ejercicio permitió medir los tiempos de respuesta, así como evaluar los protocolos de activación y la coordinación entre mandos, personal operativo y voluntarios que integran la corporación. Estas acciones forman parte del proceso permanente de adiestramiento enfocado en mejorar la capacidad de reacción ante situaciones reales.

Barreras Núñez explicó que los simulacros se desarrollan bajo distintos escenarios y con diversas hipótesis, con el fin de recrear condiciones reales de servicio. Precisó que este primer ejercicio del año se realizó en el campo de entrenamiento del Departamento, considerado una de las principales inversiones operativas del 2025, lo que permite fortalecer de manera integral la preparación del personal de Bomberos de San José del Cabo.

Durante el simulacro, se atendió un escenario de incendio estructural en un edificio, con el reporte de dos víctimas atrapadas y un bombero caído. Esta situación obligó a los elementos a ejecutar maniobras de rescate tanto de civiles como de un compañero, lo que permitió identificar áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo los procedimientos internos y optimizar los tiempos de respuesta.

El comandante destacó que estos ejercicios se realizan sin previo aviso al personal, aunque con notificación a las autoridades correspondientes y a la población. El objetivo es mantener condiciones lo más cercanas posibles a una emergencia real, reforzar las habilidades operativas y fortalecer la conciencia situacional del personal de Bomberos de San José del Cabo.

Finalmente, Barreras Núñez subrayó la importancia de que la ciudadanía proporcione información clara y precisa al momento de reportar una emergencia, ya que la calidad de los datos influye directamente en la atención oportuna del servicio. Recordó que los reportes pueden realizarse a través del 9-1-1 o directamente al Departamento de Bomberos de San José del Cabo al número (624) 189-1082.

