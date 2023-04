Bomberos solicitan pagos de bonos de riesgo y de equipos de seguridad por parte de Ayuntamiento de La Paz

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz se reunieron este 27 de abril en la explanada de su base central, ubicada sobre la Avenida de Los Deportistas, para exigir mejores condiciones salariales y de seguridad. Además, denunciaron el incumplimiento de bonos de riesgo de vida por parte de las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, encargadas de mantener en nómina a la mayoría del equipo de bomberos.

El teniente del Cuerpo de Bomberos de La Paz, Jesús Ruiz, expuso la problemática que vienen arrastrando desde hace más de 9 años debido a la indiferencia de los integrantes del cabildo paceño para resolver su situación económica y de integridad ante el peligroso trabajo que desempeñan. También agregó que las unidades extintoras con las que cuentan no han sido rehabilitadas, lo que dificulta la atención de reportes de emergencia tanto en las distintas zonas urbanas como en los límites del municipio de La Paz.

“Les reitero nuevamente, no es problema directo solamente estamos generando nosotros una lista de peticiones. El diálogo y el trato que hemos tenido con nuestro secretario general, Pavel Castro, ha sido muy bueno, pero no ha sido el óptimo. Porque nosotros queremos una respuesta desde ya, porque las condiciones en las que nosotros estamos cada día que pasa es un deterioro más para la maquinaria y para nosotros como trabajadores porque no tenemos las percepciones adecuadas para poder realizar nuestro trabajo óptimo.”