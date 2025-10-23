Explosión en El Tezal: bomberos de CSL exigen supervisión en instalaciones de gas

La explosión de gas registrada la tarde del miércoles en un departamento ubicado en la zona de El Tezal, en Cabo San Lucas, encendió las alarmas del Cuerpo de Bomberos local, que hizo un llamado urgente para reforzar la supervisión y revisión de las instalaciones de gas LP en viviendas nuevas y antiguas, con el objetivo de prevenir incidentes similares.

El comandante Juan Carbajal Figueroa informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde sobre la carretera Transpeninsular, cuando una acumulación de gas dentro del departamento provocó la explosión, que generó daños materiales importantes.

“La explosión ocurrió el día de ayer, fue alrededor de las 4:30 de la tarde en el área de la carretera Transpeninsular en la zona del Tezal. Fue una explosión de gas por acumulación dentro de un departamento; obviamente trajo como consecuencia daños materiales”, explicó Carbajal Figueroa.

El comandante destacó la urgente necesidad de revisar las normas de seguridad y garantizar que todas las instalaciones de gas LP, tanto en nuevos desarrollos habitacionales como en edificios más antiguos, cumplan con la Norma Oficial Mexicana vigente.

“Queremos manifestar que continúa todavía la escasez de supervisión de las instalaciones de gas en las nuevas construcciones y en las construcciones de más años. No se está respetando en muchas de las veces, no se está vigilando que las instalaciones de aprovechamiento de gas LP cumplan con la norma oficial mexicana”, puntualizó.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas reiteró su llamado a las autoridades municipales, constructoras y a la ciudadanía en general para realizar inspecciones preventivas en viviendas y condominios, con la finalidad de evitar futuras explosiones por fugas de gas en la ciudad.