El Bono Mujer Bienestar que será otorgado en enero 2026 en México: Esto se sabe

El término Mujer Bienestar ha circulado en redes sociales y mensajes virales con la promesa de un supuesto bono de 3 mil pesos para mujeres de entre 18 y 64 años en 2026, pero autoridades y verificadores han desmentido que exista un programa oficial de Mujer Bienestar con esas características.

La confusión ha llevado a advertencias sobre posibles fraudes y ha reforzado la importancia de consultar canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y programas gubernamentales.

La razón del malentendido es la existencia de programas sociales reales, pero distintos, que ofrecen apoyos económicos a mujeres en México bajo condiciones específicas. Uno de ellos es el programa estatal “Mujeres con Bienestar” en el Estado de México, administrado por la Secretaría del Bienestar estatal, que en 2025 ofreció apoyos condicionados y en 2026 incluyó la posibilidad de adelantar un préstamo personal de hasta 3 mil pesos a quienes ya estaban registradas.

Por lo anterior, las autoridades han aconsejado no contestar mensajes de texto, correos o llamadas que pidan datos bancarios o personales a cambio de acceder a apoyos, ni ingresar a links no oficiales.

Si una mujer desea acceder a apoyos reales bajo el marco del bienestar social en México, debe hacerlo a través de los programas con presencia oficial, como la Pensión Mujeres Bienestar o Mujeres con Bienestar en el caso del Estado de México, cumpliendo los requisitos de edad, residencia, documentos y registro presencial o en plataformas gubernamentales autorizadas.

Lee más: Hábitos para mejorar la salud mental en 2026 y fortalecer el bienestar emocional día a día

Contrario a lo que circula en redes, no hay un bono oficial nacional denominado “Mujer Bienestar” que otorgue 3 000 pesos a mujeres de 18 a 64 años este 2026. La Coordinación de los Programas para el Bienestar ha advertido que tal programa no existe, y que solo se deben consultar los portales oficiales del gobierno con dominio “.gob.mx” para confirmar apoyos legítimos. SinEmbargo MX

El apoyo que sí se ofrece bajo el paraguas de Mujer Bienestar en el Estado de México funcionó como un adelanto o préstamo personal a través de una plataforma de terceros (Broxel) para las beneficiarias del programa estatal “Mujeres con Bienestar”, pero dicho enlace terminó su fecha de recepción de solicitudes en octubre de 2025.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.