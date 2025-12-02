En su primera visita institucional como Miss Universo, Fátima Bosch refrenda compromiso con migrantes

La nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó este lunes una visita al consulado de México en Nueva York, su primera actividad oficial tras coronarse, en la que expresó su respaldo a la comunidad migrante mexicana residente en Estados Unidos.

Bosch, de 25 años y originaria de Tabasco, inició su jornada con una misa en la catedral de San Patricio, donde oró ante el altar de la Virgen de Guadalupe en el marco de un evento organizado por la agrupación Fuerza Migrante. Posteriormente se trasladó al consulado, donde fue recibida por el cónsul general, Marcos Bucio Mujica, miembros del cuerpo diplomático y líderes comunitarios.

Durante su mensaje ante decenas de connacionales congregados en la sala “Octavio Paz”, Fátima Bosch aseguró que apoyar a los migrantes “es una causa por la que ya llevo tiempo trabajando” y subrayó el valor de su coraje y esfuerzo: “el coraje de dejar donde vives, a tu familia… por reinventarte y buscar nuevas oportunidades merece todo nuestro apoyo y admiración”. En ese contexto, anunció la creación de sudaderas con capucha con frases de solidaridad como parte de una iniciativa personal de empatía hacia quienes migran.

Lee más: Pemex aclara motivos de felicitación a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo

Más allá del simbolismo, la visita de Fátima Bosch al consulado busca fungir como puente cultural y de visibilización, al posicionarse como representante global de México, pretende brindar atención mediática y mediación social a comunidades vulnerables, en especial migrantes que radican lejos de su país de origen.

Además, su aparición fue recibida con aplausos y muestras de orgullo entre los presentes, quienes la vieron no solo como una figura de belleza, sino como un agente capaz de acercar causas sociales al centro de atención.