VIDEO: ¡Boston se tiñe de ROJO! Protesta dejó a cuatro policías heridos

El Boston Common, uno de los parques más emblemáticos de la ciudad, se transformó en un campo de batalla la noche del martes,cuando una protesta a favor de Palestina desencadenó una serie de enfrentamientos que resultaron en graves disturbios.

El saldo de la jornada violenta es de cuatro agentes de policía heridos, dos de los cuales fueron trasladados a hospitales para recibir atención, y la detención de más de una docena de personas.

El epicentro de la confrontación se registró alrededor de las 19 horas, momento en que la gran concentración de la multitud se desbordó del parque hacia las arterias principales, incluyendo las calles Tremont y Winter.

¿Protesta o vandalismo?

Los manifestantes llevaron a cabo actos de vandalismo y obstrucción que elevaron la tensión en el centro de la ciudad.

Entre las agresiones reportadas, se incluye que la multitud pateó una patrulla policial. Además, bloqueó el flujo vehicular en importantes vías y lanzó bombas de humo que tiñeron de un tono rojizo el área.

El Departamento de Policía de Boston (BPD) actuó para controlar el desorden, lo que llevó a la detención de trece personas. Los arrestados son ocho hombres y cinco mujeres.

Según los reportes policiales, estas detenciones se produjeron después de que la multitud agrediera directamente a los oficiales presentes en el lugar

Un portavoz del BPD informó que los primeros indicios señalaban que varios policías sufrieron lesiones de consideración, llegando incluso a señalar posibles fracturas en algunos de los agentes, aunque la gravedad exacta de sus heridas no se detalló de inmediato.