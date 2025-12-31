Los Cabos: encuentran botella con cenizas y mensaje póstumo conmovedor

Un inusual descubrimiento de una botella con cenizas en una playa de Los Cabos convirtió lo que era una jornada de limpieza de residuos marinos en una historia que ha dado la vuelta al mundo.

La creadora de contenido María Centeno, relató a través de un video en sus redes sociales que, mientras recolectaba basura en la arena, localizó una botella que llamó su atención por su contenido, distinto al de los desechos habituales. Al abrirla, encontró una nota manuscrita, un billete de 10 dólares y una pequeña cantidad de cenizas y un mensaje póstumo.

El papel dentro de la botella describía que las cenizas pertenecían a Hunt Charles Barnett, un hombre que falleció en 2024 a los 66 años de edad, y relataba que la botella había sido lanzada al mar desde Cabo San Lucas como parte de su “último viaje”. El texto también incluía instrucciones para contactar a su hijo, Sean Barnett, en caso de encontrar el mensaje.

Siguiendo esas instrucciones, Centeno y su grupo lograron comunicarse con el hijo de Barnett, quien agradeció la llamada y expresó que compartiría la noticia con otros familiares. Sin embargo, tras la viralización del video, la información de contacto del hijo se filtró en redes, lo que llevó al familiar a solicitar que se respetara su privacidad y se detuviera el acoso.

Interpretaciones y reacción en redes

La aparición de las cenizas y el mensaje ha generado reacciones variadas en la comunidad digital. Algunos usuarios han visto el hallazgo como un acto simbólico de despedida que refleja el amor por los viajes y la conexión con el mar, mientras que otros han resaltado la rareza de que una botella con restos humanos y dinero recorra el océano para terminar en la orilla de una playa en Los Cabos.

