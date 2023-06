Boxeador sudcaliforniano busca ayuda de cara a su debut en el profesionalismo

El boxeador Juan Domínguez Carballo, está a punto de hacer su debut en el profesionalismo con una función en Loreto, para lo que el joven pugilista dijo en entrevista exclusiva sentirse contento y listo para dar este paso, pero para cristalizar ese sueño busca el apoyo de todos sus seguidores ya que necesita generar los recursos que lo lleven a lograr el objetivo.

Su primer combate está pactado para el 17 de junio en Loreto, Domínguez Cota ha solicitado el apoyo de todo el público en general para tener los medios suficientes que lo ayuden con el fin de acudir a ese compromiso en la primera capital de las californias.

Cota puede presumir grandes números en el boxeo, su debut en el deporte de los puños fue importante, a pesar de que todo esto llegó por coincidencia, pero han sido importantes entrenadores quienes lo han guiado al camino de la gloria.

“Mis inicios en el boxeo fue la edad de 14 años cuando están en la secundaria empecé solamente por hobby, entrené con Miguel Ángel ‘El Pulga’ Cota, hice como cuatro peleas de esos cuatro gané dos y perdí dos, no me gustaba pelear, entonces, pues no era como que me metiera mucho los torneos, entonces después me salí y volvía adentrarme al boxeo a la edad de 17 años el 18 de agosto del 2019 me metí otra vez a entrenar box pero ahora con Isaías “La bestia” Lucero con el cual hice como cuatro o cinco peleas de las cuales no perdí ninguna”.