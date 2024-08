La boxeadora Imane Khelif gana el oro en París 2024

La argelina Imane Khelif, una de las dos boxeadoras de los Juegos Olímpicos de París 2024 envueltas en una polémica de género, conquistó este viernes la medalla de oro olímpica del peso wélter (-66 kg).

Khelif derrotó a la china Yang Liu por decisión unánime sobre el ring instalado en la pista central de Roland Garros, donde fue aclamada por miles de aficionados argelinos.

