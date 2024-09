Bradley Cooper inspira a jóvenes mexicanos de la Fundación Telmex

Bradley Cooper inspira en su presentación a un público de cerca de 10 mil jóvenes en el Auditorio Nacional, donde ofreció una charla profundamente inspiradora en el evento “México Siglo XXI” de la Fundación Telmex Telcel. Cooper compartió su trayectoria en Hollywood y habló sobre la importancia de perseguir los sueños, aunque otros no crean en ellos.

“De niño, soñaba con ser actor”, confesó Cooper. “Pero muchas personas a mi alrededor no lo veían posible. Me decían que debía ser más realista”. A pesar de las críticas, Bradley decidió no rendirse. Explicó cómo ese es uno de los primeros consejos que le dio a los becarios: no dejar que las opiniones de los demás definan sus propias aspiraciones.

Su gran salto en la industria llegó con la exitosa película The Hangover, pero Cooper destacó que esa fue solo una parte de su recorrido. “El trabajo duro no acaba cuando logras tu primer éxito”, dijo. Habló de la importancia de estar preparado para seguir aprendiendo y creciendo, incluso después de haber alcanzado un hito importante en la carrera.

Cooper también recordó cómo fue trabajar con grandes maestros del cine, como Guillermo del Toro y Clint Eastwood, quienes dejaron una marca profunda en su evolución como director.

Con del Toro, trabajó en El Callejón de las Almas Perdidas; “Guillermo me introdujo a una visión que no conocía. Su imaginación y su estética es increíble. Es una persona muy especial, será mi amigo para toda la vida”, relató. Esa colaboración agregó, le permitió ver el cine desde una nueva perspectiva, “fue un rol muy oscuro”.

Con Clint Eastwood, Bradley aprendió el valor de la sencillez. “Clint es una persona muy relajada, que creció en la gran depresión, en la pobreza”.

Con Eastwood trabajó en American Sniper “fue como trabajar en familia, recibí mucha energía, saqué mucho provecho”.

Ambos directores, a su manera, moldearon su visión de cómo abordar el cine, tanto frente como detrás de la cámara.

Uno de los momentos más emotivos de su charla fue cuando Cooper habló de su experiencia al dirigir y protagonizar “Nace una Estrella” junto a Lady Gaga.

Mientras Bradley Cooper inspira a los jóvenes, contó cómo Gaga lo retó a cantar en vivo, algo que lo aterraba. “No estaba seguro de poder hacerlo, pero ella me dio la confianza para intentarlo. Ese tipo de desafíos son los que nos empujan a ser mejores”, aseguró.

Al final de su intervención, Bradley dejó a los jóvenes tres sencillas, pero valiosas recomendaciones: guíen con amor, coman buena comida y rodéense de gente que amen y que los amen.

