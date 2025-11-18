Brainiac el temible antagonista: Superman y Lex Luthor unirán fuerzas en el DCU

Brainiac ha sido oficialmente confirmado como el villano principal de la secuela Superman: Man of Tomorrow. La película, descrita por James Gunn, presenta una alianza inédita y crucial para el Universo DC (DCU). Kal-El y su némesis, Lex Luthor, deberán colaborar para enfrentar esta “amenaza mucho mayor” que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

La Confirmación y el Elenco de Man of Tomorrow

La identidad del temible antagonista fue corroborada recientemente por el medio The Wrap, poniendo fin a meses de rumores que señalaban a Brainiac como la elección definitiva. Previamente, James Gunn, director y responsable de DC Studios, había generado gran debate entre los fanáticos al publicar una imagen del borrador del guion.

LEE MÁS: Latin Grammy 2025: Nodal gana a Pepe Aguilar y olvida a Ángela

Esta cinta de 2027 marcará el esperado debut de Brainiac en el canon del nuevo DCU bajo la dirección de Gunn y Safran. El elenco principal repetirá sus roles protagónicos:

David Corenswet como Superman

como Superman Nicholas Hoult como Lex Luthor

como Rachel Brosnahan como Lois Lane

LEE MÁS: James Van Der Beek vende icónicos recuerdos de Dawson’s Creek para costear tratamiento

Detalles de la Producción y el Casting

Según una descripción de casting filtrada por Nexus Point News, la producción ya está buscando a los actores adecuados para el papel. Se buscan individuos de “complexión y estatura fuertes” para dar vida al villano.

Se ha confirmado que la apariencia de Brainiac en Superman: Man of Tomorrow requerirá el uso de maquillaje y prótesis extensivas. Esta secuela es un elemento clave en la creciente lista de futuros proyectos de DC Studios, la cual también incluye series como Lanterns y una película de Supergirl.