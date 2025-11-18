Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 17 de Noviembre, 2025
Brainiac el temible antagonista: Superman y Lex Luthor unirán fuerzas en el DCU

Tras meses de especulaciones, DC Studios confirma la amenaza que obligará a Kal-El y al magnate criminal a trabajar juntos. Conozca la fecha de estreno y detalles del casting.
Ivania Amador
17 noviembre, 2025
Brainiac ha sido oficialmente confirmado como el villano principal de la secuela Superman: Man of Tomorrow. La película, descrita por James Gunn, presenta una alianza inédita y crucial para el Universo DC (DCU). Kal-El y su némesis, Lex Luthor, deberán colaborar para enfrentar esta “amenaza mucho mayor” que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

La Confirmación y el Elenco de Man of Tomorrow

La identidad del temible antagonista fue corroborada recientemente por el medio The Wrap, poniendo fin a meses de rumores que señalaban a Brainiac como la elección definitiva. Previamente, James Gunn, director y responsable de DC Studios, había generado gran debate entre los fanáticos al publicar una imagen del borrador del guion.

Esta cinta de 2027 marcará el esperado debut de Brainiac en el canon del nuevo DCU bajo la dirección de Gunn y Safran. El elenco principal repetirá sus roles protagónicos:

  • David Corenswet como Superman
  • Nicholas Hoult como Lex Luthor
  • Rachel Brosnahan como Lois Lane

Detalles de la Producción y el Casting

Según una descripción de casting filtrada por Nexus Point News, la producción ya está buscando a los actores adecuados para el papel. Se buscan individuos de “complexión y estatura fuertes” para dar vida al villano.

Se ha confirmado que la apariencia de Brainiac en Superman: Man of Tomorrow requerirá el uso de maquillaje y prótesis extensivas. Esta secuela es un elemento clave en la creciente lista de futuros proyectos de DC Studios, la cual también incluye series como Lanterns y una película de Supergirl.

