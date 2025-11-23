Brendan Fraser regresa a La Momia 4

El actor canadiense Brendan Fraser confirmó su participación en la cuarta entrega de La Momia, retomando el emblemático papel de Rick O’Connell, personaje que lo consolidó como una de las figuras más queridas del cine de aventuras. El anuncio fue recibido con entusiasmo por seguidores y analistas de Hollywood, quienes consideran su regreso un movimiento clave para la franquicia.

El intérprete, ganador del Oscar a mejor actor, reveló su emoción durante un reciente evento en Hollywood, donde aseguró que el espíritu aventurero del personaje sigue vivo. De acuerdo con su declaración, “estaba emocionado por volver a ponerse el sombrero de O’Connell después de tantos años”, afirmación que reforzó las expectativas de una producción nostálgica y renovada.

El regreso de Fraser representa un impulso decisivo para Universal Pictures, que busca revitalizar la trilogía original de 1999, 2001 y 2008. Las primeras entregas se convirtieron en referentes del cine de acción por sus efectos innovadores y su mezcla de humor, romance y batallas épicas.

La producción de La Momia 4 se encuentra en etapa inicial, con el inicio del rodaje programado para 2026 en escenarios de Egipto y el desierto de Marruecos. Fuentes cercanas al estudio adelantaron que el guion —aún en desarrollo— presentará nuevas amenazas sobrenaturales y alianzas inesperadas para el célebre cazatesoros.

El actor también comentó que se mantienen conversaciones con miembros del elenco original para posibles apariciones especiales, entre ellos Rachel Weisz y John Hannah, aunque ningún acuerdo ha sido confirmado. La noticia ha generado gran expectativa entre quienes crecieron con la trilogía.

El anuncio llega en un momento de estabilidad profesional para Fraser, quien ha alternado proyectos independientes con grandes producciones tras su resurgimiento cinematográfico. Su papel en The Whale le valió el Oscar y marcó su retorno al centro de la conversación en Hollywood.