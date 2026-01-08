Refuerzan brigadas de registro civil para garantizar identidad de la niñez en Los Cabos

Con el objetivo de reducir el rezago en el registro de nacimiento y garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, autoridades municipales de Los Cabos llevaron a cabo una mesa de trabajo interinstitucional.

En el encuentro participaron la directora municipal del Registro Civil 01, Zachary Yukee Mendívil Pérez; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, Bilma Ojeda Martínez; y el coordinador municipal de Subdelegaciones, Jesús Facundo Castro Beltrán.

Durante la reunión se establecieron acciones conjuntas para acercar el registro de nacimiento a las familias, mediante brigadas que se realizarán a finales de febrero y principios de marzo, tanto en escuelas como en campañas comunitarias directamente en territorio.

La directora del Registro Civil en Los Cabos hizo un llamado a las familias a realizar este trámite. Subrayó que el registro de nacimiento es indispensable para el ejercicio pleno de derechos, ya que la identidad jurídica permite el acceso a servicios sociales, educación y atención médica.

Asimismo, informó que estas brigadas se llevarán a cabo en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil, con el fin de ampliar la cobertura y atender zonas prioritarias del municipio.

En la mesa de trabajo también se definieron estrategias para fortalecer los registros extemporáneos, en apego al decreto impulsado por el gobernador Víctor Castro Cosío, el cual garantiza la gratuidad del registro para menores de hasta seis meses y elimina cobros por trámites fuera de tiempo.

Estas acciones cuentan con el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, quien ha instruido facilitar los procesos y eliminar barreras para que las familias ejerzan el derecho a la identidad de sus hijas e hijos.

Como resultado de esta coordinación, se anunció la realización de jornadas de atención en Cabo San Lucas y en la colonia Nueva Esperanza, programadas para febrero y principios de marzo. También se trabajará con escuelas y dependencias municipales para detectar casos y realizar registros comunitarios masivos.

Las autoridades reiteraron que contar con el acta de nacimiento es clave para acceder a derechos básicos como la educación y la salud. Por ello, invitaron a la ciudadanía a aprovechar estos servicios totalmente gratuitos y a no recurrir a gestores que cobren de manera indebida.

El Ayuntamiento de Los Cabos reafirmó su compromiso de trabajar de forma cercana a la población, con el objetivo de que el derecho a la identidad sea una realidad accesible para todas las familias del municipio.

