Brigadistas mexicanos llegan a Chile para combatir incendios

Un contingente de 145 brigadistas procedentes de México se incorporó este martes a las tareas de auxilio en el sur de Chile, país que enfrenta una crisis por incendios forestales. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los especialistas aterrizaron en la ciudad de Concepción, con el objetivo de sumarse de inmediato al combate de los siniestros que afectan severamente a las regiones de Ñuble y Biobío. Esta misión refuerza los lazos históricos de cooperación entre ambas naciones ante desastres naturales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el arribo de los mexicanos a Concepción representa un acto de solidaridad permanente con el pueblo chileno. El operativo es resultado de un esfuerzo interinstitucional que involucra a la Conafor, Semarnat, Sedena y Cenapred, bajo la gestión diplomática de México. Tras su llegada, el equipo fue recibido por autoridades locales y personal de la Fuerza Aérea de Chile, quienes coordinan la logística de despliegue en las zonas más críticas.

El panorama en el sur de Chile es devastador, con un saldo oficial que ha ascendido a 21 víctimas mortales. El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, detalló que la emergencia ha dejado más de 20 mil damnificados y aproximadamente 817 viviendas quemadas. Las autoridades no descartan el hallazgo de más fallecidos entre los escombros de las propiedades destruidas, por lo que las labores de búsqueda se mantienen activas junto al personal médico legal.

La operación en terreno se ejecuta bajo una estricta coordinación entre los expertos internacionales y el Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres junto a la Corporación Nacional Forestal de Chile. Estas instituciones lideran el combate contra el fuego que ya ha calcinado más de 40 mil hectáreas. El Gobierno de Chile mantiene la alerta roja en las zonas afectadas, mientras que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el inicio deliberado de los incendios.

